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Torrent invertirá 36 millones en blindar el Xenillet y Sant Lluís Beltrán frente a nuevas inundaciones

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Torrent invertirá 36 millones en blindar el Xenillet y Sant Lluís Beltrán frente a nuevas inundaciones

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Luz verde a la gran reconstrucción de Torrent tras la dana. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha aceptado el proyecto del Ayuntamiento de Torrent correspondiente a la Actuación 1 de reconstrucción de la zona norte del Xenillet y San Luis Beltrán, en los barrancos del Poyo y l’Horteta, tras la catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024. El Comisionado Especial para la Reconstrucción y Reparación de los Daños Provocados ha fijado un coste máximo total subvencionable de 35.963.441,16 euros, cantidad que coincide con la subvención máxima asignada a esta actuación. La memoria estima un plazo de ejecución de 24 meses para el conjunto de las obras. Más información

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