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Torrent elevará seis caminos inundables contra las riadas.
El Ayuntamiento de Torrent da un nuevo paso en la reconstrucción posdana con una intervención en hasta 80 caminos y viales de la red municipal dañada por la riada de octubre de 2024, donde se prevé también elevar hasta seis pasos inundables en diferentes puntos de los diseminados para hacer frente a futuras riadas. El consistorio ha anunciado una inversión de más de 12,8 millones tras la aceptación por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del proyecto "Reparación, restitución y reconstrucción de caminos y viales afectados por la dana en Torrent (zona rural y ámbitos urbanos/periurbanos)". Más información
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