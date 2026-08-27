Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Cèsar Garcia Aleixandre

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La alcaldesa y la consellera visitan los terrenos donde se construirá el nuevo Palacio de Justicia de Torrent

El nuevo Palacio de la Justicia de Torrent es una infraestructura largamente reivindicada, pues permitirá concentrar en un único complejo los órganos y servicios judiciales que actualmente se encuentran repartidos en alrededor de seis espacios diferentes. El proyecto, que supondrá una inversión de más de 30 millones de euros, ya tiene plazos de adjucación y de obras con una previsión por parte de la Conselleria de Justicia de que esté terminado a finales de 2029.

La consellera de Justicia, Nuria Martínez, ha visitado junto a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, la parcela de los terrenos situados en la avenida Barcelona ’92, en Parc Central, en los que se levantará el futuro edificio, que dará servicio a una población cercana a los 200.000 habitantes de Torrent, Alaquàs, Aldaia, Picanya y Paiporta. Más información