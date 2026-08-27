Secciones

Es noticia
Matrimonio muerto CulleraTesoro de VillenaVuelta a España Comunitat ValencianaEducación polémicaTiempo en ValenciaVuelo Nueva YorkPensión jubilación
instagramlinkedin
La alcaldesa y la consellera visitan los terrenos donde se construirá el nuevo Palacio de Justicia de Torrent

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Cèsar Garcia Aleixandre

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La alcaldesa y la consellera visitan los terrenos donde se construirá el nuevo Palacio de Justicia de Torrent

Cèsar Garcia Aleixandre

Torrent
RRSS WhatsAppCopiar URL

El nuevo Palacio de la Justicia de Torrent es una infraestructura largamente reivindicada, pues permitirá concentrar en un único complejo los órganos y servicios judiciales que actualmente se encuentran repartidos en alrededor de seis espacios diferentes. El proyecto, que supondrá una inversión de más de 30 millones de euros, ya tiene plazos de adjucación y de obras con una previsión por parte de la Conselleria de Justicia de que esté terminado a finales de 2029.

La consellera de Justicia, Nuria Martínez, ha visitado junto a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, la parcela de los terrenos situados en la avenida Barcelona ’92, en Parc Central, en los que se levantará el futuro edificio, que dará servicio a una población cercana a los 200.000 habitantes de Torrent, Alaquàs, Aldaia, Picanya y Paiporta. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents