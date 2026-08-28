José Manuel López

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Zulima Pérez acusa al Consell de deslealtad por recriminar a la CHJ la falta de limpieza de los barrancos

La comisionada para la dana, Zulima Pérez, ha acusado a la Generalitat Valenciana de «deslealtad absoluta" al atribuir al organismo cuenca la responsabilidad del control de vegetación invasora en los ríos. "No todo lo que es cauce es competencia de la Confederación Hidrográfica", advierte, en declaraciones realizadas en Mislata, durante la presentación del programa Edil dana por el ministro Arcadi España. Más información