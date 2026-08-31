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Paterna "baja al infierno" durante la Cordà al ritmo de la Pólvora
Paterna ha vuelto a vivir una de sus noches de gloria al ritmo del sonido de la pólvora y la luz de colores que soltaban los ‘coetons’ y las ‘femelletes’. La localidad de l’Horta Sud ha transformado la calle Mayor en una explosión de sentidos gracias a los miles de cohetes lanzados durante el espectáculo pirotécnico principal de su semana de fiestas. 150 metros, más de trescientos tiradores y cerca de mil kilos de pólvora tirados en poco más de veinte minutos han sido las características que han vuelto a proclamar a Paterna como la capital de la pólvora valenciana, un título que se revalida durante 24 horas, como mínimo, cada último domingo de agosto. Más información