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Violeta Sena Niubó y Rubén Camañás Parreño cantarán la Carxofa d'Alaquàs 2026
La niña Violeta Sena Niubó y el niño Rubén Camañás Parreño cantarán la Carxofa de Alaquàs este año en los días grandes de las fiestas, el 8 y 9 de septiembre.
Tras pasar la preselección técnica, fueron elegidos en la tardenoche de este martes por el público que abarrotó el claustro del Castell y que decidió que Violeta cante el motete de la Carxofa que se dedica a la Mare de Déu de l’Olivar el próximo martes, mientras que Rubén hará lo propio en la modalidad dedicada al Crist de la Bona Mort, el próximo miércoles. Más información