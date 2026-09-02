Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Cèsar Garcia Aleixandre

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Violeta Sena Niubó y Rubén Camañás Parreño cantarán la Carxofa d'Alaquàs 2026

La niña Violeta Sena Niubó y el niño Rubén Camañás Parreño cantarán la Carxofa de Alaquàs este año en los días grandes de las fiestas, el 8 y 9 de septiembre.

Tras pasar la preselección técnica, fueron elegidos en la tardenoche de este martes por el público que abarrotó el claustro del Castell y que decidió que Violeta cante el motete de la Carxofa que se dedica a la Mare de Déu de l’Olivar el próximo martes, mientras que Rubén hará lo propio en la modalidad dedicada al Crist de la Bona Mort, el próximo miércoles. Más información