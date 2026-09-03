Es noticia El bebé cuyo cuerpo busca la Policía fue el primer niño nacido en el muncipio de Santa Bàrbara (Tarragona) en 2025

Redacción Levante-EMV

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El Ministerio concede a Torrent 35,7 millones para reconstruir el polígono Mas del Jutge dañado por la dana

Torrent contará con 35,7 millones de euros para reconstruir el polígono industrial Mas del Jutge tras el paso de la dana del 29 de octubre de 2024. El Ministerio de Política Territorial ha concedido al Ayuntamiento una subvención por el mismo importe que el proyectado por el ayuntamiento para acomerter las mejoras que los empresarios han estado demandando para recuperar el motor económico de la ciudad y medidas de seguridad como muros y protecciones mediante escolleras. Más información