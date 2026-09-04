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Quejas de los vecinos junto a la finca derrumbada en Benetússer

"Ya tenemos humedades en el trastero", comenta Pedro Ortega, vecino de la finca colindante al edificio que colapsó en Benetússer en la noche del 14 de julio y donde una empresa había comenzado las obras de construcción de un nuevo bloque. La zona sigue tal y como quedó tras el suceso, con las dos calles afectadas cortadas y toneladas de restos del derrumbe sobre el terreno. "Cuando construyeron nuestra finca estaba previsto hacer otra igual al lado con la intención de unir los garajes, por lo que la pared no es de hormigón", comenta este vecino de la finca ubicada en la Avenida de Alfafar, aunque advierte de que los técnicos municipales han revisado la estructura del edificio en varias ocasiones y han constatado que se encuentra en buen estado. Más información