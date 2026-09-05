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Catarroja estudia y documenta los restos medievales hallados en las obras del Espai Barraques

La construcción del Espai Barraques marcará el futuro de Catarroja, pero también su pasado. Las obras de reconstrucción en los edificios de les Escoles Velles y la Casa del Mestre, que respetan ambas fachadas históricas, han sacado a la luz una parte del pasado medieval de la localidad, como avanzó este periódico. No obstante, los descubrimientos siguen apareciendo conforme progresa la actuación y nuevas estructuras de la misma etapa histórica arrojan luz sobre esta zona del casco antiguo. La excavación se está haciendo manualmente, con la limpieza y documentación fotográfica de todo lo hallado. Más información