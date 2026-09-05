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Catarroja estudia y documenta los restos medievales hallados en las obras del Espai Barraques

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Levante-EMV

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Catarroja estudia y documenta los restos medievales hallados en las obras del Espai Barraques

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La construcción del Espai Barraques marcará el futuro de Catarroja, pero también su pasado. Las obras de reconstrucción en los edificios de les Escoles Velles y la Casa del Mestre, que respetan ambas fachadas históricas, han sacado a la luz una parte del pasado medieval de la localidad, como avanzó este periódico. No obstante, los descubrimientos siguen apareciendo conforme progresa la actuación y nuevas estructuras de la misma etapa histórica arrojan luz sobre esta zona del casco antiguo. La excavación se está haciendo manualmente, con la limpieza y documentación fotográfica de todo lo hallado. Más información

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