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Guerra política por la tasa de basuras en Torrent

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Ada Dasí

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Guerra política por la tasa de basuras en Torrent

Ada Dasí

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El "tasazo" ha vuelto a enfrentar a populares y socialistas en Torrent, como lo hizo anteriormente con los mupis informativos municipales que advertían de la medida. La aplicación de la Ley 7/2022 que obliga a los ayuntamientos a establecer una tasa específica para financiar la gestión de residuos y la aplicación del consistorio en el consumo del agua ha hecho que los recibos se disparen, levantando las críticas de los consumidores, que se han dado cuenta tras su aplicación en el primer recibo. Más información

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