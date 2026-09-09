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Portestas en el IES LA Patacona por abrir con deficiencias.
El nuevo IES La Patacona de Alboraia ha comenzado las clases entre ilusión y decepción, estrenando edificio, después de 15 años en barracones. Las obras se han retrasado lo que ha provocado que este miércoles el curso empiece con luz de obra, sin aire acondicionado y sin una necesaria limpieza tras las obras. Los cérca de 700 alumnos han empezado a llegar sobre las nueve y media. Este lunes les tocaba el turno a primero de la ESO y Bachillerato. La comunidad educativa ha protestado. Más información
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