Pilar Olaya

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Compromís denuncia que el gobierno de Mislata les ha expulsado del ayuntamiento

Los despachos de los grupos políticos ya no estarán dentro del Ayuntamiento de Mislata. El gobierno de Carlos Fernández Bielsa ha decidido trasladar a los partidos de la oposición a un local fuera de la casa consistorial, a un kilómetro de distancia, después de la reforma del edificio que contemplaba que ese espacio sería ahora ocupado por el departamento de estudios de fondos europeos. El gobierno defiende que los grupos municipales disponen de espacios y recursos para su labor y que el nuevo ayuntamiento prioriza los espacios de servicio público. Más información