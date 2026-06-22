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La Cordá de Villar del Arzobispo, declarada Fiesta de Interés Turístico Local

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La Cordá de Villar del Arzobispo, declarada Fiesta de Interés Turístico Local

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La Cordá de Villar del Arzobispo ha sido reconocida oficialmente como Fiesta de Interés Turístico Local, una distinción concedida por la Generalitat Valenciana que pone en valor la relevancia cultural, festiva y turística de una de las tradiciones más emblemáticas del municipio. Más información

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