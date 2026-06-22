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La Cordá de Villar del Arzobispo, declarada Fiesta de Interés Turístico Local
La Cordá de Villar del Arzobispo ha sido reconocida oficialmente como Fiesta de Interés Turístico Local, una distinción concedida por la Generalitat Valenciana que pone en valor la relevancia cultural, festiva y turística de una de las tradiciones más emblemáticas del municipio. Más información