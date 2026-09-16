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El incendio forestal de Tuéjar arrasa 690 hectáreas, deja dos bomberos heridos leves y moviliza a 200 efectivos
El incendio forestal declarado este martes en Tuéjar ha quemado ya alrededor de 690 hectáreas y alcanza un perímetro próximo a los 17 kilómetros, mientras cerca de 200 efectivos continúan trabajando en las labores de extinción. El fuego seguirá este miércoles, 16 de septiembre, bajo vigilancia y con un refuerzo del dispositivo, al tiempo que comenzará la investigación para determinar sus causas.