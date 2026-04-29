Agustí Perales Iborra

Universo Aspar, de Guadassuar al mundo con un proyecto único en el motociclismo

Jorge Martínez Aspar completa el círculo. Su proyecto global de motociclismo ve la luz en un año en el que vuelve a aspirar a ganar los dos mundiales de Moto3 y Moto2 y en el que puede presumir de impulsar un proyecto de formación único en el mundo, con una academia global del motociclismo aglutina todos los escalones en la formación de los futuros pilotos, desde las minimotos en la MIR Racing Aspar Cup hasta los campeonatos mundiales de Moto3 y Moto2, pasando por las categorías de PreMoto4 y Moto4 en el Campeonato de España, así como Moto4 European Cup y Moto3 Junior.