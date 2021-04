El estado de alarma se acaba y el ejecutivo lo fía todo a la inmunización. Tras 6 meses consecutivos bajo una ley excepcional llevamos la vista al futuro, al 9 de mayo, y nos preguntamos ¿qué ocurrirá?. Para el Gobierno las comunidades tienen competencias para actuar. Y sí, las comunidades autónomas tiene algunas competencias. De hecho durante los meses de junio a octubre de 2020 en España no había estado de alarma y las autonomías tomaban medidas.. Medidas todas que tienen que ser avaladas por la Justica.. Por ejemplo en NAVARRA el tribunal superior de justicia avaló el cierre perimetral. Pero otros jueces echaron abajo esa decisión y no avalaron cierres perimetrales mucho menos un toque de queda. La libertad de libre circulación es un derecho fundamental y para restringir se necesita de una norma superior A pesar de esto los socialistas de acuerdo con la decisión del ejecutivo y los no socialistas piden una legislación específica para pandemias que de seguridad jurídica a las autonomías.