Euskadi, la comunidad que peores datos sanitarios tiene, es la que más insiste en pedir mecanismos para mantener las restricciones. Incluso hablan de un estado de alarma a la carta solo para ciertas zonas. Pero no lo han planteado en el Consejo Interterritorial, aunque el Gobierno lo descarta. Entre las comunidades tampoco se ponen de acuerdo. Hay quien considera que con la legislación actual es suficiente y quien pide un plan alternativo al estado de alarma para que la misma medida no sea rechazada por los jueces en algunas zonas y en otras no. A día de hoy, el 9 de mayo termina el estado de alarma. Las restricciones, si las hay, serán cosa de las comunidades autónomas y del Consejo Interterritorial de Salud.