El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi rechaza haber dado su apoyo al indulto de los líderes políticos catalanes del procés, asegurando que su organización no va a pronunciarse al respecto: "O no me expliqué bien o se me entendió mal, pero en ningún caso yo dije para nada que estaba apoyando los indultos" y ha pedido disculpas por no haberse explicado bien.