El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no toca ninguno de los ministerios de Unidas Podemos. Yolanda Díaz, la interlocutora de Unidas Podemos, con Sánchez en el ejecutivo de coalición y vicepresidenta tercera del Gobierno, negoció que en una posible remodelación no se tocara ninguna de sus carteras. Ni siquiera aquellas cuyos titulares han protagonizado sonoras polémicas como es el caso de Alberto Garzón, ministro de Consumo, que fue incluso desautorizado de forma rotunda por Sánchez el pasado jueves. Polémica fue también la tramitación de la ley Trans y LGTBi que el Ministerio de Igualdad, con Irene Montero a la cabeza, había ideado. Fue la ya ex vicepresidenta Carmen Calvo la que plantó cara a Montero. Pero la Ley salió adelante y el talante del acuerdo sigue su impulso, a pesar de las diferencias en pensiones, vivienda o salario mínimo. Un empeño negociador que sitúa a Yolanda Díaz en la vicepresidencia segunda, sube un escalón y mantiene a todos sus ministros.