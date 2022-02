El candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, ha lamentado los resultados en las elecciones y ha deslizado que podría dejar la dirección del partido. "Otros vendrán que harán más". "El PSOE y yo como candidato no hemos conseguido el objetivo que era ganar las elecciones y sobre todo logar una mayoría suficiente que provocara el cambio de política después de 35 años del PP. Me he vaciado, lo he dado todo trabajando por esta tierra a la que tanto quiero. Pero no ha sido suficiente. Tened claro que otros vendrán que harán más y que lograrán que el cambio llegue a esta tierra porque esta tierra lo merece", ha añadido.