El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado esta mañana en una entrevista sobre sus intenciones. Feijóo no se ha cerrado a hacer pactos de Estado con Pedro Sánchez, llegado el momento. Cree que no se puede llegar al poder a aprender, que es necesario tener experiencia en gestión previa, un buen equipo y una mayoría sólida. Sobre los que cuestionan su ideología y la tildan de confusa les dice que “ofrece 20 años de biografía política”. También ha hablado el presidente de la Xunta de Vox y ha querido deja muy claro que “yo no comparto el discurso de Vox”, pero ha reconocido que la inmensa mayoría de sus votantes provienen del PP y que “tenemos un problema, la gente se nos ha ido”. “Cuantos más votos tenga Vox más posibilidades tendremos de que el partido socialista se mantenga en el gobierno”, ha concluido.