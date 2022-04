El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha amenazado hoy al PSOE con "tumbar" su agenda legislativa si no se investiga y se depuran responsabilidades por el caso del espionaje a líderes independentistas. "Es el único idioma que entiende el PSOE. Si al PSOE no le gusta ERC, ni Bildu...que lo diga porque tiene una alternativa que es el PP del moderadísimo Núñez Feijóo, el nuevo Gallardón", ha dicho. En este sentido, ha asegurado que si la ministra de Defensa conocía el espionaje "debe dimitir" y si no lo sabía "tiene que dar explicaciones". Por su parte, EH Bildu también está pendiente de las explicaciones del Ejecutivo para tomar una decisión respecto al sentido de su voto sobre el decreto de medidas económicas frente a la guerra. "No está tomada la decisión. Vamos a esperar a ver qué pasos da el Gobierno, tenemos tiempo hasta el jueves", ha añadido