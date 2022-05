Los teléfonos de todos los miembros del Gobierno se están ya analizando. De momento solo se reconocen dos móviles atacados, el de Pedro Sánchez y el de Margarita Robles. El Ejecutivo no aclara si antes de hacer público este espionaje supiera que otros miembros del Gobierno hubieran sufrido ataques con Pegasus, y en concreto la exministra de Exteriores, González Laya que, según algunos medios, fue espiada al mismo tiempo que Robles y Sánchez en plena crisis con Marruecos. Y frente a las dudas de la oposición y de sus propios socios, el Gobierno insiste en su versión. No ha sido hasta este pasado fin de semana cuando han confirmado que ellos también son víctima de Pegasus. Con la investigación iniciada para aclarar qué ha ocurrido, la directora del CNI cuenta, de momento, con el respaldo del presidente, que además ya advierte de que esta nueva crisis en el Gobierno no le hará cambiar la idea de agotar la legislatura.