El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha asegurado este lunes que no tiene ningún interés en ser candidato al Tribunal Constitucional y que el Gobierno "lo sabe". Lesmes ha advertido de que el acuerdo para renovar un tercio del TC "es difícil" que se alcance en el pleno del CGPJ convocado para el próximo jueves día 8 de septiembre.

"Como presidente del CGPJ, en esta coyuntura me parecería indecente que yo me prevaleciera del cargo para obtener esa ventaja. Quien está diciendo otra cosa está mintiendo interesadamente. No tengo ninguna intención de ir al TC en las actuales circunstancias. Y en el futuro inmediato por supuesto que tampoco. Y dentro de tres años, cinco, seis, no lo sé", ha manifestado a la prensa a la salida del acto de toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo.

El presidente del CGPJ y del Supremo, ha añadido que no alberga "ninguna esperanza" de que se llegue a un acuerdo para la renovación del CGPJ, que está causando una situación "desoladora" para la imagen de la Justicia. "Dentro de poco habrá salas del Supremo que no se podrán componer y en unos meses el Tribunal Militar Central no se podrá reunir", ha ejemplificado. "La situación de la justicia española es absolutamente desoladora" ha añadido.