Son solo las primeras revisones, pero de esas 54 condenas los tribunales riojanos no han concedido ninguna a la baja, de momento. Creen que no cabe revisión con penas en la ley del sí es sí, con una horquilla de 1 a 15 años y con el Código Penal en la mano. Han aplicado la disposición transitoria quinta del Código Penal que "en las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este Código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo Código".