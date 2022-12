Comparecencia de carácter urgente. La situación. "Son hechos que no tienen precedente en nuestro país". Es calificada como grave por parte del presidente del Gobierno. Apunta como único responsable al Partido Popular y a partir de aquí anuncia medidas que permitan desbloquear la situación institucional. "Conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional". Pero la precisión del presidente llegaba hasta ahí. Buscamos saber qué medidas son y cómo se tramitarán esta vez. No era fácil. La ministra de Justicia, Pilar Llop, aportaba algo de luz: "Respeto a la división de poderes y que no se haga un proyecto de ley que sería una iniciativa del Gobierno, sino que se haga una proposición de ley". Y fuentes parlamentarias precisan algo más: el PSOE quiere presentar la proposición de ley firmada por todos sus socios habituales y con un único contenido: las enmiendas frenadas por el Constitucional. Un proceso rápido que no necesitaría de informes preceptivos.