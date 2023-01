Con la sedición derogada, Puigdemont ya no está procesado por este delito, ni él ni los exconsejeros Comín, Ponsatí y Rovira. El juez Llarena tampoco cree que puedan ser procesados por desórdenes públicos agravados, lo que provoca, dice lanzando un dardo al Gobierno, una situación “cercana a la despenalización”. Pero no son todo buenas noticias para el expresident. El juez le mantiene en busca y captura por desobediencia y también por malversación, y con su máxima pena de hasta doce años, por apropiarse de dinero público para el acto delictivo del referéndum ilegal. Con estas premisas, Marta Rovira y Clara Ponsatí, sólo con desobediencia, podrían regresar pero Puigdemont sería inmediatamente detenido. Insuficiente para el PP, que culpa a Sánchez. Hay herramientas penales y políticas suficientes, dice el Gobierno citando incluso el artículo 155 Pronto sabremos si el tribunal sentenciador respalda o no estas decisiones de Llarena con los políticos independentistas ya juzgados, Mientras, Aragonés sigue pensando en el siguiente paso a dar hacia un referéndum pactado de autodeterminación.