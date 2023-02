Hacía ocho años que no se veía algo así, a los dos expresidentes compartiendo acto del PP. Exhibición de unidad interna. "Y ahora toca el siguiente paso, volver a unir a nuestro país", decía el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La imagen de la experiencia y sintonía total entre Mariano Rajoy y José María Aznar: "El Partido Popular es la única esperanza seria", decía Aznar. "Para poner fin poner fin a la disparatada situación a la que nos ha llevado Frankestein", sentenciaba Rajoy. Frente a un PSOE que no se presenta a las elecciones. "Sino la cabeza de un frente radical que si puede, ya sabemos lo que hace", apuntaba Aznar. El mismo que tumbó, estamos en Valencia, la que ahora siente como su espina: "No haber sacado adelante el Plan Hidrológico Nacional". Recordando el pasado pero muy pegados también a la actualidad. "¿Cuánto tiempo vamos a tener que aguantar las lecciones de feminismo que quieren darnos los del sí es sí?", se preguntaba Aznar. "Y la torpeza de algunos", añadía Rajoy. Mensaje de unidad, sí, y de optimismo. "Y es que el cambio es imparable". Y de respaldo al liderato. "Apoyar sin reservas y sin fisuras". El liderato de Núñez Feijóo.