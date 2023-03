El vídeo lo grabó y colgó la propia secretaria de Estado de Igualdad en una de sus redes sociales. Poco después decidió borrarlo, pero hoy esquiva pedir disculpas y lo justifica en que VOX no entiende el feminismo. Las explicaciones de Ángela Rodriguez no sorprenden a VOX, que exige a Pedro Sánchez que cese a su secretaria de Estado. Desde el PP se solidarizan con Santiago Abascal y no confían en que el presidente del Gobierno cese a Ángela Rodríguez. El cese no está sobre la mesa del Ejecutivo, aunque sí creen que actitudes como la de la secretaria de Estado no contribuyen, precisamente, a rebajar la crispación.