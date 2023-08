El excomisario José Manuel Villarejo ha comparecido ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le condenó a 19 años de cárcel hace una semana. Al salir, ha asegurado que “Sigo creyendo rotundamente en la Justicia, estoy muy tranquilo por el tribunal que, dentro de la severidad de las penas, ha sido correcto y ha valorado la realidad de mi situación”. Ha recalcado que si su intención fuese la de huir del país ya lo habría hecho, por lo que es “absurdo” seguir planteando esa hipótesis. También remarca que no va a "asumir nunca" ser el "chivo expiatorio donde la sociedad va a volcar toda su ira". Por último, ha rogado a los medios de comunicación allí presentes que nunca dejen publicar información, ya que “lo que no se publica no existe”, además de asegurar que sigue teniendo fe en que los periodistas hagan lo correcto.