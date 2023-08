Alberto Núñez Feijoo insiste en reunirse con Pedro Sánchez. "Va a llamar a Pedro Sánchez para decirle, oye, no es razonable, porque no es bueno para España, que intentes ser presidente del Gobierno cediendo todo lo que sea a los independentistas", asegura el portavoz del Comité Electoral del PP, Borja Sémper. Una reunión que Pedro Sánchez aceptará cuando le llame el líder del PP. Además de esta reunión que califican de institucional, los populares iniciarán contactos con el resto de grupos parlamentarios excepto Bildu. Una ronda que incluirá a Junts pese a las críticas del líder del PP catalán. El portavoz del PP justifica que hablar no es ceder, como dice, hará Pedro Sánchez, con la ley de amnistía y el referéndum de independencia. "Todas las negociaciones, todo lo que tengamos que ir trabajando durante todo este tiempo, siempre lo haremos en coherencia con lo que hemos desplegado estos cinco años: la constitución y el diálogo", defiende la portavoz del PSOE y ministra de educación en funciones, Pilar Alegría. Una ley que incluiría, dicen, a quienes pusieron las urnas y a los policías que participaron en el dispositivo contra el referéndum.