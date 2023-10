El líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, ha participado este domingo en la manifestación convocada en Barcelona por Societat Civil Catalana contra la amnistía, donde se ha mostrado muy crítico con los socialistas. "Lo que nos falta es los que acompañaron los últimos años, lo que falta es el PSOE y el PSOE está haciendo un negocio y el negocio son la presidencia del Gobierno después de perder por siete votos independentistas y, lógicamente, ni Cataluña es un negocio, ni Cataluña es una sociedad que no respeta las leyes, ni la presidencia del Gobierno de España se puede vender", ha zanjado Feijóo. El dirigente de los 'populares' ha recordado además que, en su opinión, "no se trata de una amnistía que busque la reconciliación, lo que busca exclusivamente es la presidencia del Gobierno, no se trata de una amnistía que busque la convivencia, lo que busca es una transacción económica de presidencia del Gobierno después de perder a cambio de siete votos de personas que tienen cuentas pendientes con la Justicia y eso, lógicamente, es una involución y una decisión reaccionaria".