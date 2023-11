El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha hecho este viernes una polémica comparación con el embarazo para tratar de explicar la ley de amnistía pactada por el PSOE con ERC y Junts. El propio Puente advirtió antes de pronunciarla que la idea era "chusca", lo que no le impidió plantearla: "Podrían preguntar: 'oye, ¿usted se habría casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer?'. 'Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de seis meses nos hubiéramos casado también'. Pues esto es lo mismo".