El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una entrevista en La Cope, ha hablado de la ruptura de las alianzas con Vox en cinco comunidades en las que gobernaban en coalición. “Ayer en el Congreso, el portavoz de Vox dedicó el mismo tiempo a criticar a Sánchez que a criticarme a mí. No lo acabo de entender, pero tengo muy claro quién es mi adversario político. Y tengo muy claro que España necesita un cambio de Gobierno. Vox no entiende que torpedear gobiernos autonómicos aleja el cambio político en España, y no puede representar el cambio político en España quien ha tirado a la basura el cambio político en las comunidades autónomas”, ha dicho.