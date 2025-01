El exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha presentado este lunes en el Congreso sus alegaciones por escrito al suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para suspender su inmunidad como diputado e investigarle en el caso Koldo. Ante los periodistas Ábalos ha dicho que asume que el suplicatorio va a salir adelante y reitera que las investigaciones han tenido irregularidades. "Estoy a favor de que respeten los derechos de un diputado, no se le puede investigar a un diputado, llegamos hasta ahí, ¿no? No podemos montar un operativo de la Guardia Civil que te debe proteger, no puede intervenir en los derechos de ninguna persona, pero un diputado parece más raro", ha dicho.