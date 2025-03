"En cuanto cerremos el acuerdo, que espero que así sea, se lo vamos a comunicar. En todo caso, los trabajadores y trabajadoras que perciban el SMI no deben tributar a Hacienda", ha dicho en los pasillos del Congreso a preguntas de la prensa. Asimismo, Díaz ha defendido la "obligación" del Gobierno de llevar a la Cámara su proyecto de Presupuestos. "Si después las formaciones políticas no quieren que se aprueben las cuentas públicas, tendrán que rendir explicaciones. Pero el Gobierno tiene que hacer su tarea", ha enfatizado. La líder de Sumar ha desmentido además que su formación haya acordado con el PSOE no presentar listas en una serie de provincias en las próximas elecciones generales para no dividir el voto.