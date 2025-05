No hemos tenido que buscar mucho para encontrarnos con la saturación de spams. Interrumpiendo hasta las entrevistas que realizamos. A todos nos bombardean con números ocultos, privados, desconocidos... con esas inoportunas llamadas no deseadas. Para intentar evitar tanto hartazgo, el ministerio de Consumo ha anunciado un cambio normativo antispam. Por una parte, las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico. Y por otra, las compañías telefónicas deberán bloquear las llamadas comerciales no consentidas, las que no lleven un prefijo válido. En unas semanas se podría aprobar la esperada Ley de Atención a la Clientela.