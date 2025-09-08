Declaraciones de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha intentado quitar hierro a la polémica abierta por el hecho de que Feijóo haya utilizado abiertamente la frase de Ayuso 'Me gusta la fruta'. Al ser preguntada expresamente por el uso de esa expresión por primera vez por parte de Feijóo, quien dijo en su día que él no venía a Madrid a insultar al presidente del Gobierno, ha señalado que esto forma parte de un vídeo en una celebración "de un cumpleaños". (Fuente: PP)