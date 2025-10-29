Lucía Feijoo Viera

El rey ve necesario "seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia"

“Un cariño, personal y de toda España, que es necesario expresar hoy”, es lo que ha querido trasladar el rey, Felipe VI, a los familiares de las víctimas de la dana. 237 nombres de 237 personas fallecidas por la riada que devastó gran parte de la provincia de València y otras comunidades, como la andaluza o la castellanomanchega. Una expresión de dolor “necesaria”, para el monarca, que en su discurso en el funeral de Estado por las víctimas de la dana, celebrado en València, ha considerado igualmente necesario “seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y serenidad las lecciones necesarias”.