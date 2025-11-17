Lucía Feijoo Viera

Rufián acusa en el Congreso a Mazón de "psicópata, homicida" y exige cárcel para él

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado este lunes al president valenciano en funciones, Carlos Mazón, de ser "un inútil, un mentiroso, un incapaz, un miserable, un homicida y un psicópata". El dirigente de Esquerra ha arrancado su intervención desmontando lo que ha calificado de "trolas": por un lado, la de que no hay un protocolo de ES-Alert, mostrando el documento que acredita su existencia, y, por otro lado, la de la falta de información sobre el temporal, enseñando una portada de Las Provincias avisando de las previsiones de lluvias intensas. El diputado de ERC ha afeado al president valenciano en funciones que "lo que sucedió lo sabían hasta en Japón". También lo ha hecho con su presencia en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA: "Usted se comportó como un psicópata presentándose en el funeral de las víctimas cuando le habían pedido que no fuera".