Sara Fernández

La niña ingresada tras la intervención dental evoluciona "favorablemente" y pasa a planta

La niña de cuatro años ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el hospital Clínico de València, después de someterse a una intervención dental en una clínica privada de Alzira, evoluciona "favorablemente" y ha abandonado la UCI para pasar a planta, donde continuará siendo atendida por el personal sanitario del centro. Así lo confirman fuentes de la Conselleria de Sanidad, que este fin de semana trasladaban que la menor estaba estable. Más información