Sara Fernández

Denunciado por apuntar con un láser modificado a aeronaves y a personas en Agoncillo

La Guardia Civil ha tramitado un acta de denuncia contra un hombre de 36 años y residente en La Rioja, por apuntar a aeronaves y personas con un puntero láser modificado con una batería externa y que proyectaba haces de luz verde desde el término municipal riojano de Agoncillo.