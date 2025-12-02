Denunciado por apuntar con un láser modificado a aeronaves y a personas en Agoncillo
La Guardia Civil ha tramitado un acta de denuncia contra un hombre de 36 años y residente en La Rioja, por apuntar a aeronaves y personas con un puntero láser modificado con una batería externa y que proyectaba haces de luz verde desde el término municipal riojano de Agoncillo.
