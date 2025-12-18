Secciones

La Guardia Civil acude para conocer el estado de las monjas de Belorado: "Debemos ser unas monjas muy peligrosas cuando tenemos la casa llena de guardias civiles"

Sara Fernández

Un operativo de la Guardia Civil se ha desplazado esta mañana al monasterio de Orduña (Bizkaia), junto con una comitiva judicial, para conocer el estado físico de las cinco monjas mayores, que el Arzobispado de Burgos considera la verdad comunidad religiosa de Belorado, y valorar si requieren de algún tipo de ayuda o atención.

