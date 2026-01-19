Manuel Ruíz

Colas en la estación de trenes de Córdoba tras el corte del tráfico ferroviario por el accidente de Adamuz

Numerosos pasajeros procedentes de trenes Granada, Málaga y Sevilla con destino Madrid han visto interrumpido su viaje en Córdoba tras el accidente de trenes registrado esta tarde en Adamuz. A causa del siniestro, la alta velocidad entre Madrid, Córdoba y Andalucía ha quedado suspendida hasta nuevo aviso. La estación de trenes Córdoba-Julio Anguita permanecerá abierta toda la noche.