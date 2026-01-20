Atlas

Los reyes visitan la zona del accidente ferroviario en Adamuz

Los Reyes han llegado pasadas las 12,30 horas a Adamuz, donde han visitado el puesto de mando avanzado que se instaló tras el suceso. Felipe VI y Letizia han sido recibidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y por el ministro de Fomento y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, junto a otras autoridades, como el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, o el alcalde del municipio, Rafael Moreno.