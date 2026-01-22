EFE

Los reyes inauguran Fitur de luto por la tragedia en Córdoba

Los reyes han inaugurado este jueves la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con un recorrido por diferentes pabellones que han finalizado en el de Andalucía, marcado por el luto y donde han firmado en el libro de condolencias instalado por el accidente de tren de Adamuz (Córdoba). Los reyes, vestidos de luto, han sido acompañados en su recorrido por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.