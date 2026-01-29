Lucía Feijoo Viera

Los senadores del PP reciben a Puente con gritos de "dimisión, dimisión" en su comparecencia por los accidentes ferroviarios

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha sido recibido en el Senado con gritos de "dimisión, dimisión", procedentes de la bancada popular. La muestra de rechazo se ha producido justo cuando el ministro ha entrado en la Cámara para comparecer sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida, precisamente a petición del Partido Popular. Mientras, los senadores socialistas trataron de acallar los gritos con aplausos. Pasados unos segundos, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha pedido calma para celebrar un minuto de silencio por las 46 víctimas de los accidentes ferroviarios, tras el cual se ha dado inicio a la sesión. Más información