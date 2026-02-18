Secciones

Es noticia
Cheste automociónDavid UclésPlaya TavernesFestivos Fallas educaciónEstación autobuses ValènciaTaxi SaforDonación GenovésVivienda PaternaVPP Alzira
instagramlinkedin
Puente vuelve a valorar positivamente su gestión con Adamuz y acusa a los diputados del PP de "inmorales" con sus preguntas

Puente vuelve a valorar positivamente su gestión con Adamuz y acusa a los diputados del PP de "inmorales" con sus preguntas

Atlas News

Puente vuelve a valorar positivamente su gestión con Adamuz y acusa a los diputados del PP de "inmorales" con sus preguntas

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha valorado positivamente su gestión, argumentando que en 2025 se batieron nuevos récords históricos de pasajeros en el ferrocarril en España, frente a las peticiones del PP para que dimita. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents