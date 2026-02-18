Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Rufián llama a crear un amplio frente de izquierdas

Gabriel Rufián ha participado esta tarde en un acto por la unidad de la izquierda con el lema “Disputar el presente para ganar el futuro”. Al evento han acudido representantes de Sumar, aunque no Yolanda Díaz, Más Madrid, Compromís y los Comunes. Sin embargo, no han estado presentes miembros de Podemos, BNG, Bildu y ERC, el propio partido de Rufián. El diputado de ERC ha ofrecido pactar puntos entre 14 formaciones y crear un grupo interparlamentario en el Congreso de los Diputados.