Lucía Feijoo Viera

Feijóo insiste en que el rey emérito debería valorar su regreso a España y critica que el Gobierno “no tenga opinión” al respecto

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado hoy desde el patio del Congreso, que la figura del rey emérito “ha quedado, de nuevo, ratificada y acreditada” tras la desclasificación de los documentos del 23F y ha asegurado que el “momento oportuno” para trasladar el sentimiento mayoritario de los españoles de que pueda regresar a España. “Gracias al rey, hace 45 años que no entra nadie en el Congreso con una pistola. Su figura ha quedado de nuevo ratificada y acreditada. La mayoría de los españoles pensamos que, si el rey lo considera oportuno, debería de volver a nuestro país, y estar aquí tranquilamente como un ciudadano que, con los errores que ha cometido, su balance es extraordinariamente positivo”, ha enfatizado. Feijóo ha criticado que el Gobierno “no tenga opinión” sobre el regreso de Juan Carlos I a su país. “El Gobierno debería aclarar su postura. Lo que no vale es que el Gobierno no tenga opinión”, ha concluido. Más información